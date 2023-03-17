Победа над «Минском» гарантировала «Парме» попадание в плей-офф

Пермская «Парма» после победы над «Минском» (67:55) стала седьмой командой, зарезервировавшей себе место в матчах на вылет.

«Хочу поздравить нашу команду. Мы сделали еще один шаг к плей-офф, к своей цели. Сегодня мы настраивались на игру, так как знали, что «Минск» обыграл в последнем матче « » и показал запредельную борьбу на щитах и в защите. Мы понимали, что будет непросто, подготовились, контролировали снайперов – и Микульского. Мы хорошо защищались, особенно в первой четверти, когда удалось создать преимущество. И дальше мы контролировали игру.

Единственный момент: мы должны прибавить на подборах – « » взял 16 отскоков на нашем щите. Тем не менее, наша защита заставила соперника ошибиться 24 раза. И я думаю, что это и позволило нам контролировать и держать этот ритм. Рад за команду, рад за ребят. Сейчас наша задача сейчас – прилететь домой и подготовиться к «Астане», чтобы занять первое место в нашей группе и 7-е по итогам регулярного сезона», – рассказал тренер команды в послематчевом интервью.

Чтобы занять первое место в группе «Б» и седьмое в общем зачете, пермякам теперь нужно победить хотя бы в одном из двух оставшихся матчей регулярного сезона.

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