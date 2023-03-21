Звездный разыгрывающий « » в понедельник появился на арене клуба после длительного отсутствия.

Морэнт не играл против «Далласа», но наблюдал за матчем со скамейки. Болельщики в Мемфисе перед стартовым спорным встретили Джа овациями.

Ранее Морэнт был отстранен на 8 матчей за публичную демонстрацию оружия во время прямого эфира. Он отбыл дисквалификацию.

Лидер «Гризлис» может вернуться на площадку в домашней встрече с «Хьюстоном» в четверг.

Вуди Харрельсон – легенда баскетбола. Четыре фильма, дуэли с Бобом Ланиром и Профессором, два данка

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?