Болельщики в Мемфисе встретили Джа Морэнта овациями

Теги Мемфис НБА видео болельщики Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт в понедельник появился на арене клуба после длительного отсутствия.

Морэнт не играл против «Далласа», но наблюдал за матчем со скамейки. Болельщики в Мемфисе перед стартовым спорным встретили Джа овациями.

Ранее Морэнт был отстранен на 8 матчей за публичную демонстрацию оружия во время прямого эфира. Он отбыл дисквалификацию.

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3 комментария

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Джонни-массажист
Удачи Джа в игре!!!Надеюсь ,сделал выводы и теперь сконцентрируется на баскетболе.
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mastadon
Болельщики Мемфиса встретили Джа овациями и выстрелами в воздух)
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Свежий
А после игры поедет делать кокаин, держа дверь машины открытой)
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