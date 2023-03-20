Сергей Елевич: «Перед ЦСКА многие тушуются. Зачем «Нижнему» тушеваться?»

Теги ЦСКА Сергей Елевич БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Заслуженный тренер России Сергей Елевич считает, что «Нижний Новгород» способен оказать сопротивление многократным чемпионам ЦСКА в среду, 20.00 по московскому времени в рамках матча Единой лиги ВТБ.

– Я получил большое удовольствие от «Финала четырех» Кубка России. Потому что увидел, что у нас есть хороший резерв. С ним мы можем ориентироваться относительно комплектации национальной команды на будущее. Это меня больше всего радует.

– Есть ли у нового обладателя Кубка России шансы в матче против лидера Единой лиги ЦСКА?

– «Нижний Новгород» этот сезон начинал ни шатко ни валко, но потом Лукич стал выжимать максимально возможный результат. Мне очень нравится эта команда: она очень мобилизованная, играет с большим желанием. Я бы сказал, что как швейцарские часы работает команда.

Смогут ли они достойно противостоять ЦСКА? Ну, конечно, у них нет таких хороших центровых, как у москвичей. Поэтому, возможно, будут проблемы. Но периметр у нижегородцев ни в чем не уступает периметру ЦСКА. И процент попадания трехочковых близок к 50‑ти. Это хороший процент.

Да, ЦСКА — клуб брендовый, и многие перед ним тушуются. «Нижний Новгород»? Что ему тушеваться? Думаю, если он покажет ту же игру, которая была с «Зенитом», здесь тоже будут нюансы, на которые ЦСКА придется обращать серьезное внимание, — сказал Елевич корреспонденту «Матч ТВ».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugenio Ar
Нижний на ходу, могут дернуть цска
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий