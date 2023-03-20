Сергей Елевич: «Перед ЦСКА многие тушуются. Зачем «Нижнему» тушеваться?»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич считает, что «Нижний Новгород» способен оказать сопротивление многократным чемпионам ЦСКА в среду, 20.00 по московскому времени в рамках матча Единой лиги ВТБ.

– Я получил большое удовольствие от «Финала четырех» Кубка России. Потому что увидел, что у нас есть хороший резерв. С ним мы можем ориентироваться относительно комплектации национальной команды на будущее. Это меня больше всего радует.

– Есть ли у нового обладателя Кубка России шансы в матче против лидера Единой лиги ЦСКА?

– «Нижний Новгород» этот сезон начинал ни шатко ни валко, но потом Лукич стал выжимать максимально возможный результат. Мне очень нравится эта команда: она очень мобилизованная, играет с большим желанием. Я бы сказал, что как швейцарские часы работает команда.

Смогут ли они достойно противостоять ЦСКА? Ну, конечно, у них нет таких хороших центровых, как у москвичей. Поэтому, возможно, будут проблемы. Но периметр у нижегородцев ни в чем не уступает периметру ЦСКА. И процент попадания трехочковых близок к 50‑ти. Это хороший процент.

Да, ЦСКА — клуб брендовый, и многие перед ним тушуются. «Нижний Новгород»? Что ему тушеваться? Думаю, если он покажет ту же игру, которая была с «Зенитом», здесь тоже будут нюансы, на которые ЦСКА придется обращать серьезное внимание, — сказал Елевич корреспонденту «Матч ТВ».