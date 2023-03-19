Александр Щербенев – после матча с УНИКСом: «Для командного духа эта победа очень важна»

Защитник « ива-Кубани» рассказал, что команда нацелена подняться на четвертую строчку в группе «А». В воскресенье «Локо» добился домашней победы над казанским УНИКСом (78:70).

«После достаточно принципиального и обидного поражения от «Нижнего Новгорода» в прошлом туре мы очень упорно тренировались, готовились к УНИКСу. У нас все‑таки еще остаются шансы занять в регулярном чемпионате четвертое место, если мы выиграем у , а « » проиграет оба оставшиеся у него матча. Мы были максимально настроены. При этом был матч дома, при своих болельщиках. Это большая поддержка для нас.

Была очень серьезная борьба. Мы выполнили план на игру, получились какие‑то моменты. За счет этого смогли выиграть у второй раз на втором этапе чемпионата, что, конечно же, радует и дает надежду на то, что двигаемся в правильном направлении. Да и в целом для командного духа эта победа очень важна», – сказал Щербенев «Матч ТВ».

«Локомотив-Кубань» идет 5-м в Единой лиге ВТБ с результатом 17-14. У идущего четвертым «Нижнего Новгорода» игра в запасе.

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