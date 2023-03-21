Джейлен Браун – о слухах про обмен на Дюрэнта: «Не был уверен, в каком направлении движется клуб»
Атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун рассказал, что организовал трехсторонний телефонный разговор с партнером по команде Джейсоном Тейтумом и президентом по баскетбольным операциям клуба Брэдом Стивенсом, когда увидел свое имя в сообщениях о возможном обмене Кевина Дюрэнта в «Селтикс».
«Дюрэнт и Тейтум — друзья. Они вместе тренировались и все такое. Так что я не был уверен, какой настрой. Я не был уверен, в каком направлении движется клуб», – признался Браун.
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