Джейлен Браун: «Буду в «Бостоне» до тех пор, пока я здесь нужен. Это зависит не от меня»

Теги Бостон НБА Джейлен Браун Баскетбол

Атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

«Не знаю. Буду здесь до тех пор, пока я здесь нужен. Это зависит не от меня. Посмотрим, как они будут относиться ко мне через какое-то время, и как я буду относиться к ним. Что бы ни произошло, надеюсь, это будет иметь смысл.

Но я буду там, где я нужен, и где ко мне относятся правильно. Я просто наслаждаюсь настоящим. Если проведу здесь всю карьеру, значит, проведу всю карьеру. Если нет, то нет. Некоторые величайшие игроки всех времен завершали карьеру не в своих клубах. Майкл Джордан завершил карьеру в «Уизардс», – сказал Браун.

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2 комментария

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Heyarager
Ответ mqh9pzrxgf
Кельт до мозга костей. Надеюсь его не обменяет руководство. Сам он вряд ли запросит обмен
Это база, друг.
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mqh9pzrxgf
Кельт до мозга костей. Надеюсь его не обменяет руководство. Сам он вряд ли запросит обмен
+3
-1
+2
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