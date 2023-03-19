Деррик Уайт – о начале карьеры: «Попович подходил ко мне и говорил: «Эй, ты заслуживаешь быть здесь»

Защитник « » рассказал историю своего становления как игрока под руководством в « ».

«Это тяжелая работа. В свой первый год большую его часть я провел в G-лиге, что меня вполне устраивало, потому что это давало мне возможность играть, когда в команде было много ветеранов. У нас было много известных парней, так что я просто сделал шаг назад в G-лигу и надеялся, что Попович обращает внимание на то, что я там делаю.

И после того, как Деджонте [Мюррей] получил травму, он подходит ко мне и говорит: «У меня нет выбора, так что иди играй». Меня просто бросили в огонь в надежде, что я разберусь на ходу. Его фишкой со мной было – говорить, что я заслуживаю находиться тут, в лиге. Так что раз в пару дней он подходил ко мне и говорил: «Эй, твое место здесь». Когда кто-то верит в тебя, это многого стоит», – сказал Уайт.

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