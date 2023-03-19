Джо Маззулла – после поражения от «Юты»: «Вероятно, это было моей тренерской ошибкой»
Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла провел анализ концовки встречи с «Ютой» (117:118).
В отсутствие трех стартовых игроков команды: Эла Хорфорда, Маркуса Смарта и Роберта Уильямса, Маззулла принял решение не выпускать Уайта в заключительной четверти встречи, отдав предпочтение Сэму Хаузеру, Майку Мускале и Люку Корнету.
«Вероятно, это было моей тренерской ошибкой. Возможно, мне следовало ввести Уайта в игру в конце матча. Когда большинство наших игроков здоровы и могут принять участие в игре, важно сбалансировать их и постараться выпустить на площадку самых лучших.
Пересматривая сегодняшнюю игру, я определенно заметил моменты, когда Деррик мог бы выйти на площадку. Когда он на паркете, мы действительно хороши, и нам нужно, чтобы показывал уверенность на обеих сторонах площадки», – сказал тренер.
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