Бранислав Вичентич о матче с «Самарой»: «Победитель будет в шаге от плей-офф»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Самара Бранислав Вичентич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с конкурентом в борьбе за плей-офф «Самарой».

«Впереди у нас выездная игра в Самаре. Это важный матч для обеих команд, и победитель будет в одном шаге от плей-офф. Мы провели с ними первую игру в группе «Б» и знаем их сильные стороны. Найт, Теодор, Эннис и Риверс вместе с российскими игроками составляют очень хорошую команду. Но с другой стороны мы тоже неплохи и доказываем это.

Во вторник будет очень интересная игра, которая, надеюсь, принесет удовлетворение нашим болельщикам», – заявил Вичентич.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий