Бранислав Вичентич о матче с «Самарой»: «Победитель будет в шаге от плей-офф»

Главный тренер « » Бранислав Вичентич поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ с конкурентом в борьбе за плей-офф «Самарой».

«Впереди у нас выездная игра в Самаре. Это важный матч для обеих команд, и победитель будет в одном шаге от плей-офф. Мы провели с ними первую игру в группе «Б» и знаем их сильные стороны. Найт, Теодор, Эннис и Риверс вместе с российскими игроками составляют очень хорошую команду. Но с другой стороны мы тоже неплохи и доказываем это.

Во вторник будет очень интересная игра, которая, надеюсь, принесет удовлетворение нашим болельщикам», – заявил Вичентич.

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