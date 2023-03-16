Бранислав Вичентич: «Большое спасибо российским игрокам – сегодня они показали качество»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Бранислав Вичентич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич рассказал, что российские игроки оправдали его доверие в победе над «Астаной» (79:70).

«Сначала хочу поздравить команду с победой. Она очень важна для нас. Все знают, что в предыдущем матче мы проиграли в Минске, но несмотря на это, не потеряли веру. Сегодня на площадке у нас не получилось держать фокус и концентрацию все 40 минут, чтобы выиграть с еще большей разницей. Однако все равно команда играла здорово и жестко.

Третья четверть не получилась, и сейчас надо найти ответ, почему это происходит не в первый раз. Конечно, Ньюмэн и Мачадо – лидеры этой команды. Я знал, что без них будет тяжело, но доверял российским игрокам, и они показали сегодня качество. Хочу сказать им большое спасибо», – поделился тренер в послематчевом интервью.

«Автодор» делит с «Самарой» 8-ю строчку в таблице Единой лиги ВТБ с результатом 13-17.

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