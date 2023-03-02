Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс поделился своим мнением о защитнике « » , который выступает на максимальном контракте, но заметно сдал по ходу карьеры.

«На мой взгляд, он имеет дело с неким сильным психологическим блоком, который просто не в состоянии преодолеть. Мне кажется, нам пора перестать говорить об этом. Мы должны принять его таким, какой он есть.

Думаю, в конечном итоге все это приведет к выкупу, а потом он, скорее всего, будет игроком на минимальном контракте до конца своей карьеры. Ну только если он вдруг волшебным образом не возродится и не покажет, что он снова может играть на высоком уровне», – заявил Парсонс.

В нынешнем сезоне 26-летний австралиец набирает 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.

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