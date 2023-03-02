Чендлер Парсонс о Бене Симмонсе: «Будет выкуп контракта, а потом он станет игроком на минималке до конца карьеры»

Теги Бруклин НБА Чендлер Парсонс Бен Симмонс Баскетбол

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс поделился своим мнением о защитнике «Бруклина» Бене Симмонсе, который выступает на максимальном контракте, но заметно сдал по ходу карьеры.

«На мой взгляд, он имеет дело с неким сильным психологическим блоком, который просто не в состоянии преодолеть. Мне кажется, нам пора перестать говорить об этом. Мы должны принять его таким, какой он есть.

Думаю, в конечном итоге все это приведет к выкупу, а потом он, скорее всего, будет игроком на минимальном контракте до конца своей карьеры. Ну только если он вдруг волшебным образом не возродится и не покажет, что он снова может играть на высоком уровне», – заявил Парсонс.

В нынешнем сезоне 26-летний австралиец набирает 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.

Лига несуразности. Худшие суперкоманды в истории НБА

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Одна_Тарелка
Ответ Сергей Орлов
"Как я", добавил Парсонс.
Таки разные ситуации - Парсонс сломался физически, Симмонс ментально
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
"Как я", добавил Парсонс.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий