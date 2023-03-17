«Ничего не может в атаке». Чендлер Парсонс раскритиковал Митчелла Робинсона за публичное недовольство ролью в «Никс»

Теги Нью-Йорк НБА Чендлер Парсонс Митчелл Робинсон Баскетбол

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс раскритиковал центрового «Нью-Йорка» Митчелла Робинсона, который недоволен своей ролью в атаке команды.

«Это признак незрелости. Это эгоистично. Он ведет себя как плохой товарищ по команде. «Никс», наконец-то, дают результат. У них отличный сезон. Робинсон пока не показывал ничего экстраординарного. Команда в кои-то веки успешно выступает, а он выносит на публику эти вещи, создает отвлекающий фактор. И, положа руку на сердце, когда игрок его типа вот так разглагольствует, то чего он добивается? Он хочет получать мяч в изоляциях?

Митчелл ничего не может в атаке. Он не может взять игру на себя и набрать очки. Вряд ли стоит ждать, что он начнет терроризировать защиту соперника, поэтому я действительно не понимаю, к чему он клонит. Он отличный «большой», который может играть пик-н-роллы, может блокировать, полезен в защите. Но он не справится, если ему дадут мяч. Игрок другого плана», – сказал Парсонс.

Кармело Энтони устарел еще до завершения карьеры. Но в свое время он был чудо как хорош

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rembrandao
Робинсон хочет играть как Ховард на Тайване - начинать каждую атаку с мячом в руках и бросать трехочковые со стэпбеков)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДИКАНЬ
Парсонс похоже с нами надолго с такими комментами)) в вентиляторном цеху растет пополнение
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ужратый Гусениц
Ответ Покормипитон
Жёстко, но по делу, сейчас многие центровые, глядя на Йокича или Эмбиида , будут думать, что они тоже так могут, но у всех свои роли.
ну Эйтон кое что может в атаке, но мяч тоже не получает. Робинсон достаточно прыгучий, что бы ему парашюты накидывать, сколько ситуаций в сезоне( да, мне чет везет на игры Никс в этом году), когда он прямо бежит на кольцо открытый, и просит передачу, а вместо этого Брансон бросает сложный флотер через двоих, или Рендл со средней.
Тем более часто Робинсон после подбора в атаке вместо броска возвращает мяч защитникам, и снова толкается.
Щас вся мощь атаки из трех с половиной человек провериться в плей-офф.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Покормипитон
Жёстко, но по делу, сейчас многие центровые, глядя на Йокича или Эмбиида , будут думать, что они тоже так могут, но у всех свои роли.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий