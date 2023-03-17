Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс раскритиковал центрового « » , который недоволен своей ролью в атаке команды.

«Это признак незрелости. Это эгоистично. Он ведет себя как плохой товарищ по команде. «Никс», наконец-то, дают результат. У них отличный сезон. Робинсон пока не показывал ничего экстраординарного. Команда в кои-то веки успешно выступает, а он выносит на публику эти вещи, создает отвлекающий фактор. И, положа руку на сердце, когда игрок его типа вот так разглагольствует, то чего он добивается? Он хочет получать мяч в изоляциях?

Митчелл ничего не может в атаке. Он не может взять игру на себя и набрать очки. Вряд ли стоит ждать, что он начнет терроризировать защиту соперника, поэтому я действительно не понимаю, к чему он клонит. Он отличный «большой», который может играть пик-н-роллы, может блокировать, полезен в защите. Но он не справится, если ему дадут мяч. Игрок другого плана», – сказал Парсонс.

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