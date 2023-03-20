Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов считает, что «Лейкерс» удастся пробиться в число участников плей-офф НБА этого сезона.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф», – написал Хасбик в социальных сетях.

В своем посте Магомедов также поделился собственной фотографией на арене калифорнийского клуба.

Хасбик недавно посетил матч между «Лейкерс» и «Далласом» в Лос-Анджелесе.

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