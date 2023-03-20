Хасбик: «Лейкерс» выйдут в плей-офф»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА фото Хасбик Баскетбол

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов считает, что «Лейкерс» удастся пробиться в число участников плей-офф НБА этого сезона.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф», – написал Хасбик в социальных сетях.

В своем посте Магомедов также поделился собственной фотографией на арене калифорнийского клуба.

Хасбик недавно посетил матч между «Лейкерс» и «Далласом» в Лос-Анджелесе.

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Соцсети Хасбика

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16 комментариев

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Собака хаски в маске
ага, еще скажи кубок возьмут,как ты денег у таджиков брал не краснея, фейк лоин рат Хабздючка
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xamer 9
Валерий, напишите хотя бы кто этот блогер, а то даже кликов в гугле жалко, чтобы узнавать)
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sanek maloi
Конор же обещал Хасбика запулить своей титановой ногой в ворота😁 пусть Дана черный разведет Хасбулу на трехочковый от Мака🤣 не всегда же пощёчины знаменитостям раздавать, пора и гонорары отрабатывать😂
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Killmeporch
а че его на данк контест не позвали, через него перепрыгивать все 50 баллов сразу
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Сергей Пузанков
Вот ради кого Джека Николсона попросили пересесть во второй ряд
+4
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+4
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Сергей Пузанков
Ответ Люблю Марго Робби
Какое отношение данная новость имеет к разделу mma???
У дагестанцев контракт с юфс по праву рождения
+11
0
+11
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Сергей Пузанков
Устами младенца
+3
0
+3
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luasanotu
Офигеть, Айзея Томас в Лейкерс
0
-1
-1
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Klna Jislime
Чет стало бесить что теперь всякие Хасбики, Неймары, Мбапе и тому подобные начали в Нба лезть, не лезьте к нам в Нба! Было все норм до вас.
+8
-5
+3
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mastadon
Бейби йода уже и до США доехал
+1
0
+1
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pasha_t
Интересно он мяч до кольца докинет?
+1
0
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anton18578
никто не спорит, это же не последний сезон в нба
+7
0
+7
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уличный иуда
Когда не разбираешься в баскетболе, но знаешь только 1 команду:
+14
0
+14
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lecter666999
Но это неточно
+1
-1
0
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Люблю Марго Робби
Какое отношение данная новость имеет к разделу mma???
+5
0
+5
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Александр Калачев
Ну теперь точно, раз сам Хасбик приехал
+3
0
+3
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