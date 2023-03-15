Монти Уильямс о «+21» по штрафным в пользу «Бакс»: «Нелепость какая-то. У меня нет других слов»
Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс остался недоволен тем, что «Милуоки» гораздо чаще получал возможность встать на линию во время матча во вторник.
«Бакс», которые победили в гостях со счетом 116:104, исполнили 37 штрафных, «Санз» – 16.
«Это несправедливо. Букер исполнил всего три штрафных, против него играл Дрю Холидэй, один из самых жестких оборонительных игроков лиги. Яннис пробил 24 штрафных. Это же нелепость какая-то. У меня нет других слов.
Соперник победил нас, не поймите меня неправильно, но сложно принять такую разницу по штрафным», – заявил Уильямс.
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