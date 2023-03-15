Главный тренер « » остался недоволен тем, что « » гораздо чаще получал возможность встать на линию во время матча во вторник.

«Бакс», которые победили в гостях со счетом 116:104, исполнили 37 штрафных, «Санз» – 16.

«Это несправедливо. Букер исполнил всего три штрафных, против него играл , один из самых жестких оборонительных игроков лиги. Яннис пробил 24 штрафных. Это же нелепость какая-то. У меня нет других слов.

Соперник победил нас, не поймите меня неправильно, но сложно принять такую разницу по штрафным», – заявил Уильямс.

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