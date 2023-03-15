Монти Уильямс о «+21» по штрафным в пользу «Бакс»: «Нелепость какая-то. У меня нет других слов»

Теги Милуоки Финикс НБА судьи Дрю Холидэй Монти Уильямс Яннис Адетокумбо Девин Букер Баскетбол

Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс остался недоволен тем, что «Милуоки» гораздо чаще получал возможность встать на линию во время матча во вторник.

«Бакс», которые победили в гостях со счетом 116:104, исполнили 37 штрафных, «Санз» – 16.

«Это несправедливо. Букер исполнил всего три штрафных, против него играл Дрю Холидэй, один из самых жестких оборонительных игроков лиги. Яннис пробил 24 штрафных. Это же нелепость какая-то. У меня нет других слов.

Соперник победил нас, не поймите меня неправильно, но сложно принять такую разницу по штрафным», – заявил Уильямс.

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2 комментария

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TurboMen
могли бы позволять Яннису забивать легкие броски и не было бы штрафных
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Nightyork97
Ждем Филу и Бакс в плей-офф. Игры будут длиться на час больше положенного. Яннис и Эмбиид пробивают по 40 штрафных. Скамейка не выходит, основа отдыхает на штрафных Янниса ( по 15 сек каждый)
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