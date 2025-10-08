Бруно Кабокло пропустит несколько месяцев после операции на спине

Бруно Кабокло выбыл из состава «Хапоэля Тель-Авив».

3-летний форвард помог сборной Бразилии стать чемпионом Америки-2025 и вошел в 1-ю символическую сборную турнира, однако после возвращения в «Хапоэль» травмировал спину. Баскетболисту потребовалась операция, игрок пропустит несколько месяцев в процессе реабилитации.

В прошлом сезоне Кабокло набирал 7,4 очка и 3,7 подбора за 17,3 минуты в Еврокубке и помог своей команде выиграть турнир.