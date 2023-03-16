Кевин Лав об ударе в пах: «За почти 15-летнюю карьеру что-то подобное случалось всего несколько раз»

Форвард « » рассказал об эпизоде, когда он получил удар между ног от защитника «Мемфиса» .

«За мою почти 15-летнюю карьеру что-то подобное случалось всего несколько раз.

Бэйн – здоровяк. Не знаю, умышленно ли он фолил, или что это было, но он довольно метко попал в пах. Мужчины меня поймут. Удар был настолько сильным, что у меня заболела спина и случился небольшой спазм», – рассказал Лав.

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