Кевин Лав об ударе в пах: «За почти 15-летнюю карьеру что-то подобное случалось всего несколько раз»

Теги Мемфис Майами НБА видео Кевин Лав Десмонд Бэйн Баскетбол

Форвард «Майами» Кевин Лав рассказал об эпизоде, когда он получил удар между ног от защитника «Мемфиса» Десмонда Бэйна.

«За мою почти 15-летнюю карьеру что-то подобное случалось всего несколько раз.

Бэйн – здоровяк. Не знаю, умышленно ли он фолил, или что это было, но он довольно метко попал в пах. Мужчины меня поймут. Удар был настолько сильным, что у меня заболела спина и случился небольшой спазм», – рассказал Лав.

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1 комментарий

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j.k.
Чистый фол блокировки был вначале, что возможно, технаря не отменяет...но 2 категории...ту мач
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