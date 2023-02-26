Кевин Лав набрал первые очки за «Майами»

34-летний форвард во втором матче за « » набрал первые очки за свою новую команду.

За 6:40 до конца первой четверти матча против « » (103:108) Лав забросил из-за дуги и набрал 3 очка. Форвард завершил встречу с 13 очками (4 из 11 с игры, 3 из 9 из-за дуги), 13 подборами, 2 передачами и 1 блок-шотом.

Лав дебютировал за «Хит» во вчерашней встрече с «Милуоки» (99:128). Форвард не сумел записать на свой счет ни одного очка (0 из 4 с игры), но отметился 8 подборами, 4 передачами, 1 перехватом и 1 блок-шотом.

Лав перешел в «Майами» после дедлайна. Контракт чемпиона НБА 2016 года был выкуплен «Кливлендом».

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