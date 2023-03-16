Десмонд Бэйн был удален с площадки за удар Кевина Лава между ног
Защитник «Мемфиса» Десмонд Бэйн во время матча против «Майами» (119:138) был удален с площадки за удар форварда соперника Кевина Лава рукой в пах.
Инцидент произошел за 6:44 до конца третьей четверти встречи. Бэйн пытался обойти Лава и попал левой рукой между ног игроку «Хит».
Судьи определили неспортивный фол 2-й степени и удалили Бэйна с площадки.
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