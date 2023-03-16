Десмонд Бэйн был удален с площадки за удар Кевина Лава между ног

Теги Мемфис Майами НБА видео Кевин Лав Десмонд Бэйн Баскетбол

Защитник «Мемфиса» Десмонд Бэйн во время матча против «Майами» (119:138) был удален с площадки за удар форварда соперника Кевина Лава рукой в пах.

Инцидент произошел за 6:44 до конца третьей четверти встречи. Бэйн пытался обойти Лава и попал левой рукой между ног игроку «Хит».

Судьи определили неспортивный фол 2-й степени и удалили Бэйна с площадки.

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6 комментариев

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skyhitbI4
Лав летел так, что мог травмировать Бейну бедро, но тот опередил.
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Олег Кучтраев
Разве Лав еще не выкупил свои яйца чтобы уйти в Лейкерс? Что-то вроде было недавно
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Undrey
сначала просто механическое движение, но потом любопытсво взяло верх, рука предательски задержалась)
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gorenebeda
Четко прилетело. После каждого повтора аж внутри все сжимается. Можно понять судей.
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Bergkamp007
у Лава стальные яйца
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Iuasamotu
Ууухх..
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