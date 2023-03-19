Хавьер Паскуаль: «Сегодня не все баскетболисты были готовы. Возможно, тренер тоже не был нужного уровня»

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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль отметил причины поражения от «Нижнего Новгорода» (72:84) в финале Кубка России-2022/23.

– Поздравляю «Нижний Новгород» и тренера Зорана Лукича с завоеванием этого трофея. В этой игре они явно были лучше нас, мы весь матч находились в роли отстающих, и это давило на нас психологически. В целом, мы увидели, что для этого турнира нашей подготовки недостаточно, сегодня мы показали свои слабые стороны, этого просто не было достаточно для победы. Поэтому мы и не победили. Теперь нужно восстановиться, провести два оставшихся до плей-офф матча и быть готовыми уже к плей-офф.

– В третьей четверти «Зенит» повел в счете. Чего не хватило, чтобы удержать лидерство?

– Наши «большие» сходу получили фолы, что вынудило нас делать замены. Мы дали им просто так выйти на линию штрафных, после этого мы сделали пробежку, потом дали бросить Стребкову сложный бросок и он попал, затем в нападении мы промазали и сфолили, а потом еще и не смогли сыграть в обороне. Чудовищно. Чудовищно! Сегодня не все баскетболисты были готовы к такому уровню игры, иногда это случается. Возможно, тренер тоже не был нужного уровня. Но это реальность, мы за 2,5 минуты третьей четверти проиграли все, что заработали за первые 6-7 минут. Так делать нельзя.

– В Кубке России можно иметь в составе только двух легионеров. Это помешало?

– Сегодня мы просто не соответствовали уровню. Мы пытались справиться с отсутствием ряда легионеров на протяжении всего турнира, и против МБА мы смотрелись нормально. Сегодня же Фрейзер набрал 28 очков, но когда он пасовал, то мы мазали из-под кольца, делали пробежки, не реализовывали полностью открытые броски.

Невозможно побеждать с одним игроком, когда он пасует мяч и никто больше не может забить. Такова правда. Сегодня было именно так. В финалах, если ты ниже уровнем, то проигрываешь, и сегодня мы были ниже. В защите мы были ниже уровнем. Нужно поздравить «Нижний», потому что они этому уровню соответствовали, а мы нет – ни в защите, ни в нападении.

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