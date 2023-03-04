Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» рассказал о целях команды в оставшейся части регулярного чемпионата Лиги ВТБ.

«Если смотреть объективно, то нужно минимум занимать 4‑е место, чтобы начинать четвертьфинал на домашней площадке. Опять же, у нас впереди важная игра с «Зенитом». Если мы думаем о том, чтобы занять третье место, надо обыгрывать своего соперника. Будем стараться побеждать в каждом матче. Но планка‑минимум в регулярном чемпионате – 4‑е место», – заявил Щербенев.

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