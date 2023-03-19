Станислав Еремин: «У «Нижнего Новгорода» хорошие шансы на успех в финале Кубка России»

Заслуженный тренер России Станислав Еремин считает, что «Нижний Новгород» способен победить « » в финальном матче Кубка России.

«Думаю, это будет интересный матч для всех любителей баскетбола. Потому что «Зенит» играет в несколько усеченном составе, с небольшим количеством иностранцев. А «Нижний Новгород» хорошо реализует свой потенциал через игру российских игроков. Интересно будет наблюдать за этим противостоянием.

Думаю, что здесь предсказать победителя очень трудно будет. Мне кажется, при этом у нижегородцев хорошие шансы на успех. «НН» в этом году доказал, что вне зависимости от того, кто против него играет, сколько иностранных баскетболистов, они очень зубасто до конца сражаются. Ясно, что иностранные игроки у «Зенита» теоретически посильнее, чем у нижегородцев. Но надо это доказывать на площадке. Думаю, все ждут хорошего финального матча», — сказал Еремин.

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