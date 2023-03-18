Чемпионат Греции. «Лаврион» сыграет с «Арисом», «Ионикос» встретится с «Перистери»
В субботу, 18 марта, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Лаврион» сыграет с «Арисом», «Ионикос» встретится с «Перистери».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 марта, 17.00, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
- Дата проведения
- 18 марта, 20.15, «Indoor Gym D.A.K. Plato's Nicaea»
Положение команд: Олимпиакос – 17-0, Панатинаикос – 14-3, АЕК – 11-7, Перистери – 11-8, Промитеас – 10-7, ПАОК – 10-8, Арис – 9-9, Колоссос – 8-9, Ионикос – 4-14, Лаврион – 4-13, Аполлон – 4-14, Кардицас – 4-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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