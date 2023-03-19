Митчелл Робинсон: «Доволен своей ролью»

Стартовый центровой « » после матча с « » (116:110) прокомментировал недавний пост в Snapchat, в котором он высказал недовольство своей ролью в нападении команды.

«Это в прошлом. Я доволен своей ролью. Если бы я не был доволен, я бы не играл так, как только что сыграл», – цитирует Робинсона журналист The Athletic Фред Кац.

Робинсон набрал 8 очков, реализовав 3 из 4 с игры, сделал 9 подборов и 3 передачи.

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