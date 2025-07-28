Патрик Беверли рассматривает возможность стать акционером «Хапоэля Тель-Авив»

Бывший игрок НБА хочет инвестировать в израильский клуб.

Патрик Беверли ведет переговоры о том, чтобы стать акционером «Хапоэля Тель-Авив » – израильской команды, за которую он играл в прошлом сезоне после ухода из НБА .

«Патрик сейчас рассматривает возможность стать акционером «Хапоэля», вложить деньги в клуб. Это то, что мы сейчас обсуждаем», – заявил владелец команды Офер Яннай.

Вернувшись в европейский баскетбол впервые с 2012 года, 37-летний защитник в среднем набирал 10,7 очка, 4,1 подбора и 4,6 передачи за 14 матчей Еврокубка. Беверли не доиграл сезон в «Хапоэле», покинув Тель-Авив 13 февраля после отстранения по неизвестным причинам.

Перед переходом в «Хапоэль» баскетболист играл в НБА за «Филадельфию» и «Милуоки» в сезоне-2023/24. За карьеру он провел 666 матчей в лиге, выступая за «Хьюстон», «Лейкерс», «Клипперс», «Миннесоту», «Чикаго», «Филадельфию» и «Милуоки».

«Хапоэль Тель-Авив» в прошлом сезоне выиграл Еврокубок, а в следующем дебютирует в Евролиге .