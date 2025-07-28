Фото
29

Маркус Моррис арестован по обвинению в мошенничестве

Один из братьев Моррис попал под арест.

Маркус Моррис был арестован в воскресенье в округе Бровард, Флорида, по обвинению в мошенничестве, согласно данным онлайн-реестра арестов.

Бывший игрок НБА задержан по обвинению в совершении уголовного преступления – выписке чека без достаточных средств на счете. Сообщается, что его арестовали в аэропорту.

Согласно онлайн-документам, обвинение связано с делом в другом штате, и Моррис содержится под стражей без права на залог.

Подробности инцидента пока неизвестны, но в своем посте брат Маркуса Маркифф Моррис дал понять, что ситуация не настолько серьезная, как может показаться.

«Формулировка просто безумная. Черт, из-за такой суммы они позорят тебя в аэропорту перед семьей. И теперь все думают, будто бро замешан в каком-то мошенничестве. Да могли бы просто прийти домой разобраться! Когда узнаете реальную историю… Все, что скажу – урок усвоен. Завтра сам все расскажет. Эта хрень выбесила меня. Ничего не поделаешь!», – написал Маркифф Моррис.

Маркус Моррис провел 13 сезонов в НБА (с 2011 по 2024 год), выступая за «Хьюстон», «Финикс», «Детройт», «Бостон», «Нью-Йорк», «Клипперс», «Филадельфию» и «Кливленд».

Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?694 голоса
ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: New York Post
logoМаркус Моррис
logoМаркифф Моррис
logoНБА
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Чем больше шкаф, тем громче падает». Братья Моррисы готовы сойтись с братьями Йокичами в боксерском поединке
1925 июля, 08:08
Маркус Моррис: «Халибертон делает то же, что делал Крис Пол. А мы называем Криса Пола суперзвездой»
1527 мая, 15:36
Маркус Моррис: «Никола Йокич не входит в двадцатку лучших игроков всех времен»
403 апреля, 16:32
Главные новости
«Нью-Йорк» все еще проявляет «сильный» интерес к Бену Симмонсу
13 минут назад
Девонте Грэм скоро будет объявлен игроком «Црвены Звезды»
147 минут назад
«Клипперс» стали самой возрастной командой в истории НБА
9сегодня, 17:45
Крис Пол расчувствовался от оваций болельщиков «Клипперс»
1сегодня, 17:34Видео
Чед Очосинко может заменить Шэннона Шарпа в программе First Take на ESPN
сегодня, 17:02
Женская НБА. «Вашингтон» встретится с «Голден Стэйт»
сегодня, 16:41
«Голден Стэйт» не заинтересован в приобретении Диллона Брукса в рамках обмена Джонатана Куминги
9сегодня, 16:36
«Бруклин» проведет домашний предсезонный матч против «Хапоэля Иерусалим»
3сегодня, 16:17
Рич Пол о слухах про обмен Леброна Джеймса: «У парня есть пункт о запрете обмена. Точка»
6сегодня, 15:40
ЧЕ-2025. Юноши (U18). 1/4 финала. Франция выиграла у Словении, Италия сыграет с Сербией и другие матчи
1сегодня, 15:33Live
Ко всем новостям
Последние новости
Брайс Браун перешел в «Ульм»
24 минуты назад
О Джи Ануноби: «Возможно, в будущем подумаю о выступлении за сборную Великобритании»
сегодня, 15:58
Антон Квитковских о победе над сборной Ирана: «Разобрали ошибки, изменили психологический подход»
сегодня, 15:21
Джозайя-Джордан Джеймс подписал 2-летний контракт с «Хапоэлем Иерусалим»
сегодня, 15:05
Андрей Кириленко: «С точки зрения опыта две игры с командой Ирана были очень полезны»
сегодня, 13:55
ФИБА может снять с «Самары» запрет на регистрацию новых игроков через три недели
сегодня, 13:44
«Фенербахче», «Олимпиакос» и «Маккаби Тель-Авив» интересуются Джонни Джузэнгом
сегодня, 13:21
«Енисей» сообщил о подписании центрового Егора Ванина
сегодня, 11:26Фото
Данило Галлинари вывел «Баямон» в финал чемпионата Пуэрто-Рико, но обещает приехать на Евробаскет
сегодня, 11:15
Джордон Варнадо перешел из «Промитеаса» в «Бней Герцлия»
сегодня, 10:25Фото