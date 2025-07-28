Маркус Моррис арестован по обвинению в мошенничестве

Один из братьев Моррис попал под арест.

Маркус Моррис был арестован в воскресенье в округе Бровард, Флорида, по обвинению в мошенничестве, согласно данным онлайн-реестра арестов.

Бывший игрок НБА задержан по обвинению в совершении уголовного преступления – выписке чека без достаточных средств на счете. Сообщается, что его арестовали в аэропорту.

Согласно онлайн-документам, обвинение связано с делом в другом штате, и Моррис содержится под стражей без права на залог.

Подробности инцидента пока неизвестны, но в своем посте брат Маркуса Маркифф Моррис дал понять, что ситуация не настолько серьезная, как может показаться.

«Формулировка просто безумная. Черт, из-за такой суммы они позорят тебя в аэропорту перед семьей. И теперь все думают, будто бро замешан в каком-то мошенничестве. Да могли бы просто прийти домой разобраться! Когда узнаете реальную историю… Все, что скажу – урок усвоен. Завтра сам все расскажет. Эта хрень выбесила меня. Ничего не поделаешь!», – написал Маркифф Моррис.

Маркус Моррис провел 13 сезонов в НБА (с 2011 по 2024 год), выступая за «Хьюстон», «Финикс», «Детройт», «Бостон», «Нью-Йорк», «Клипперс», «Филадельфию» и «Кливленд».