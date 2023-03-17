Владелец «Нью-Йорка» Джеймс Долан нанял частного детектива для слежки и запугивания государственного служащего.

Как сообщает New York Times, Долан приказал частному детективу следить и оказывать давление на Чарльза Стравалла, отставного офицера полиции и по совместительству сотрудника компании State Liquor Authority, которая проводит расследование нарушений на арене «Нью-Йорка» Madison Square Garden.

State Liquor Authority инициировала расследование после того, как стало известно, что Долан прибег к технологии распознавания лиц для того, чтобы не пускать на стадион юристов, подававших против него иски. Это противоречит законам штата Нью-Йорк.

Частный детектив преследовал Стравалла на протяжении более 100 миль и был обвинен в хранении оружия и ношении ножа «сверх допустимой длины», согласно текстовым сообщениям между правительственными чиновниками, с которыми ознакомились «Таймс».

«Тактика запугивания предосудительна сама по себе. Джеймс Долан использует деньги, которые он получает в качестве налоговых льгот, для найма частных детективов, чтобы запугивать государственных служащих», – заявил сенатор штата Нью-Йорк Брэд Хойлман-Сигал в интервью New York Times.

Лицензия для эксплуатации Мэдисон-Сквер-Гардена в качестве спортивной арены истекает в этом июне. Джеймс Долан постоянно пытается ее продлить, а Сенат штата Нью-Йорк тем временем хочет лишить его льготы на имущественный налог в размере 43 миллионов долларов в год.

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