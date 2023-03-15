«Хочу играть в баскетбол». Митчелл Робинсон недоволен ролью в нападении «Никс»

Стартовый центровой « » недоволен своей ролью в нападении команды.

«Достало, что я там только ради кардиотренировок. Хочу играть в баскетбол и не тратить впустую время и энергию», – написал Робинсон в Snapchat, добавив эмодзи «рукалицо».

В матче против «Портленда» (123:107) Робинсон провел на паркете 21 минуту и сделал всего два броска с игры.

Кармело Энтони устарел еще до завершения карьеры. Но в свое время он был чудо как хорош