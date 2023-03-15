«Хочу играть в баскетбол». Митчелл Робинсон недоволен ролью в нападении «Никс»

Теги Нью-Йорк НБА Митчелл Робинсон Баскетбол

Стартовый центровой «Нью-Йорка» Митчелл Робинсон недоволен своей ролью в нападении команды.

«Достало, что я там только ради кардиотренировок. Хочу играть в баскетбол и не тратить впустую время и энергию», – написал Робинсон в Snapchat, добавив эмодзи «рукалицо».

В матче против «Портленда» (123:107) Робинсон провел на паркете 21 минуту и сделал всего два броска с игры.

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