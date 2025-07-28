Джарретт Аллен вместе с женой исполнил зажигательный танец на своей свадьбе
Центровой «Кэвс» вместе с супругой отметил бракосочетание танцем.
В воскресенье Джарретт Аллен женился на своей давней подруге Джордин Джэнуари.
На церемонии присутствовали самые близкие, включая нынешних и бывших партнеров Аллена по команде. Один из них, форвард «Чикаго» Айзек Окоро, поделился в соцсетях видео с танцем молодоженов под песню «We’re All in This Together» из фильма «Классный мюзикл» (2006).
В прошлом сезоне Аллен помог «Кэвальерс» добиться лучшего результата в Восточной конференции (64-18), но во втором раунде плей-офф команда уступила «Индиане».
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
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