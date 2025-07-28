2 августа Луке Дончичу станет доступно 4-летнее продление контракта на 222 миллиона долларов. 3 августа он прибудет в Лос-Анджелес в рамках тура Jordan Brand

Звезда «Лейкерс» может продлить соглашение с командой уже в эти выходные.

Лука Дончич будет в Лос-Анджелесе 3 августа в рамках промотура Jordan Brand – всего через день после того, как у него появится право подписать продление с «Лейкерс». Ожидается, что Дончич так или иначе согласует новое соглашение с «озерниками».

«Лейкерс» открыты к любому варианту продления контракта, который предпочтет Дончич. Он может подписать с «Лос-Анджелесом» четырехлетнее соглашение на 222 млн. Альтернативный вариант – трехлетний контракт на 160 млн с опцией игрока на сезон-2028/29, что позволит ему в 2028 году, после 10 лет в лиге, претендовать на пятилетнюю сделку на 369 млн.

Перед визитом в Лос-Анджелес Дончич посетит Нью-Йорк 29 июля и Чикаго 1 августа в рамках промотура.