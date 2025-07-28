  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • 2 августа Луке Дончичу станет доступно 4-летнее продление контракта на 222 миллиона долларов. 3 августа он прибудет в Лос-Анджелес в рамках тура Jordan Brand
8

2 августа Луке Дончичу станет доступно 4-летнее продление контракта на 222 миллиона долларов. 3 августа он прибудет в Лос-Анджелес в рамках тура Jordan Brand

Звезда «Лейкерс» может продлить соглашение с командой уже в эти выходные.

Лука Дончич будет в Лос-Анджелесе 3 августа в рамках промотура Jordan Brand – всего через день после того, как у него появится право подписать продление с «Лейкерс». Ожидается, что Дончич так или иначе согласует новое соглашение с «озерниками».

«Лейкерс» открыты к любому варианту продления контракта, который предпочтет Дончич. Он может подписать с «Лос-Анджелесом» четырехлетнее соглашение на 222 млн. Альтернативный вариант – трехлетний контракт на 160 млн с опцией игрока на сезон-2028/29, что позволит ему в 2028 году, после 10 лет в лиге, претендовать на пятилетнюю сделку на 369 млн.

Перед визитом в Лос-Анджелес Дончич посетит Нью-Йорк 29 июля и Чикаго 1 августа в рамках промотура.

Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?694 голоса
ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: RealGM
logoЛука Дончич
logoНБА
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кайри Ирвинг вспомнил, как Лука Дончич набрал 24 очка за 3 минуты через Гранта Уильямса на тренировке
1627 июля, 07:16
Руководитель «Далласа» об обмене Луки Дончича: «Когда вы обмениваете по-настоящему великого игрока, это всегда больно»
926 июля, 15:52
Лука Дончич продемонстрировал свою подтянутую физическую форму и забросил с центра площадки
3026 июля, 05:42Видео
Главные новости
«Нью-Йорк» все еще проявляет «сильный» интерес к Бену Симмонсу
13 минут назад
Девонте Грэм скоро будет объявлен игроком «Црвены Звезды»
147 минут назад
«Клипперс» стали самой возрастной командой в истории НБА
9сегодня, 17:45
Крис Пол расчувствовался от оваций болельщиков «Клипперс»
1сегодня, 17:34Видео
Чед Очосинко может заменить Шэннона Шарпа в программе First Take на ESPN
сегодня, 17:02
Женская НБА. «Вашингтон» встретится с «Голден Стэйт»
сегодня, 16:41
«Голден Стэйт» не заинтересован в приобретении Диллона Брукса в рамках обмена Джонатана Куминги
9сегодня, 16:36
«Бруклин» проведет домашний предсезонный матч против «Хапоэля Иерусалим»
3сегодня, 16:17
Рич Пол о слухах про обмен Леброна Джеймса: «У парня есть пункт о запрете обмена. Точка»
6сегодня, 15:40
ЧЕ-2025. Юноши (U18). 1/4 финала. Франция выиграла у Словении, Италия сыграет с Сербией и другие матчи
1сегодня, 15:33Live
Ко всем новостям
Последние новости
Брайс Браун перешел в «Ульм»
24 минуты назад
О Джи Ануноби: «Возможно, в будущем подумаю о выступлении за сборную Великобритании»
сегодня, 15:58
Антон Квитковских о победе над сборной Ирана: «Разобрали ошибки, изменили психологический подход»
сегодня, 15:21
Джозайя-Джордан Джеймс подписал 2-летний контракт с «Хапоэлем Иерусалим»
сегодня, 15:05
Андрей Кириленко: «С точки зрения опыта две игры с командой Ирана были очень полезны»
сегодня, 13:55
ФИБА может снять с «Самары» запрет на регистрацию новых игроков через три недели
сегодня, 13:44
«Фенербахче», «Олимпиакос» и «Маккаби Тель-Авив» интересуются Джонни Джузэнгом
сегодня, 13:21
«Енисей» сообщил о подписании центрового Егора Ванина
сегодня, 11:26Фото
Данило Галлинари вывел «Баямон» в финал чемпионата Пуэрто-Рико, но обещает приехать на Евробаскет
сегодня, 11:15
Джордон Варнадо перешел из «Промитеаса» в «Бней Герцлия»
сегодня, 10:25Фото