Уокер Кесслер накрыл лэй-ап Гранта Уильямса на победу на последних секундах

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Новичок «Юты» Уокер Кесслер не позволил форварду «Бостона» Гранту Уильямсу вырвать победу для своей команды на последних секундах матча.

За 5 секунд до конца встречи при счете 118:117 в пользу «Джаз» Уильямс получил передачу из-за боковой линии, вошел в трехсекундную зону и попытался исполнить лэй-ап, но получил блок-шот от центрового соперника.

Матч закончился победой «Юты» – 118:117. Кесслер набрал 12 очков, сделал 14 подборов и 3 блок-шота.

Эпичный фэйл игрока «Бостона» – кричал, что попадет штрафные на последней секунде, промазал оба и проиграл

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