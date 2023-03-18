Джейлен Браун: «Среди болельщиков «Бостона» есть люди, которые чрезвычайно токсичны»

Теги Бостон НБА болельщики Джейлен Браун Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун критически высказался о части поклонников команды.

«Это не касается всех болельщиков «Селтикс», но часть из них, люди, которые входят в число наших поклонников, довольно проблематичные ребята. Когда у вас выдается плохая игра, они связывают это с вашей личностью, с вашим характером.

Я действительно считаю, что в кельтской фанбазе есть группа людей, которые чрезвычайно токсичны. Они не хотят, чтобы спортсмены использовали свои платформы, или они просто хотят, чтобы вы играли в баскетбол, развлекали их и расходились по домам. Но лично я считаю это проблемой», - заявил Браун.

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4 комментария

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Maturmalai
Ответ AT-55
Прям бродячим артистом себя выставил, бедняга). Видите ли, они развлекают публику. Правда, забыл добавить, что некоторые это делают за 30-40 млн долларов в год, и мало кто из зрителей имеет подобный заработок. Возможно, поэтому многие зрители, отдавая серьезные для себя суммы за абонемент, возмущаются, что игроки ещё и пропускают матчи то из-за своих высказываний, то из-за необходимости вдруг отдохнуть, выставляют из себя гуру политики, геополитики и экономики
Да. но ожидать от игроков, чтобы они с одной стороны лишний раз не вякали, а просто молча закидывали кожаный мяч через металлический обруч, а с другой стороны были образцом для подражания и мифологизированными героями для болел - тоже непоследовательно.
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AT-55
Прям бродячим артистом себя выставил, бедняга). Видите ли, они развлекают публику. Правда, забыл добавить, что некоторые это делают за 30-40 млн долларов в год, и мало кто из зрителей имеет подобный заработок. Возможно, поэтому многие зрители, отдавая серьезные для себя суммы за абонемент, возмущаются, что игроки ещё и пропускают матчи то из-за своих высказываний, то из-за необходимости вдруг отдохнуть, выставляют из себя гуру политики, геополитики и экономики
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Sonder
лектер и лост
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FS19
BigBoston?
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