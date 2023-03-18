Форвард « » критически высказался о части поклонников команды.

«Это не касается всех болельщиков «Селтикс», но часть из них, люди, которые входят в число наших поклонников, довольно проблематичные ребята. Когда у вас выдается плохая игра, они связывают это с вашей личностью, с вашим характером.

Я действительно считаю, что в кельтской фанбазе есть группа людей, которые чрезвычайно токсичны. Они не хотят, чтобы спортсмены использовали свои платформы, или они просто хотят, чтобы вы играли в баскетбол, развлекали их и расходились по домам. Но лично я считаю это проблемой», - заявил Браун.

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