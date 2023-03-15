Ветераны «Наггетс» после 4-го поражения подряд призвали команду изменить подход и играть лучше

Теги Денвер Торонто НБА Никола Йокич Баскетбол

«Наггетс» во вторник проиграли «Рэпторс» со счетом 110:125, потерпев четвертое поражение подряд.

Это худшая серия команды в нынешнем сезоне.

После матча ветераны «Денвера» обсуждали ситуацию в раздевалке и призвали товарищей по команде изменить подход и играть лучше.

По словам лидера «Наггетс» Николы Йокича, он поддерживает это выступление и считает, что команда должна была услышать эти слова.

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1 комментарий

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Nuteruoli
Джордан, Смит, Грин это хорошая атмосфера в команде, добрые дедушки.
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+2
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