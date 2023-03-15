Ветераны «Наггетс» после 4-го поражения подряд призвали команду изменить подход и играть лучше
«Наггетс» во вторник проиграли «Рэпторс» со счетом 110:125, потерпев четвертое поражение подряд.
Это худшая серия команды в нынешнем сезоне.
После матча ветераны «Денвера» обсуждали ситуацию в раздевалке и призвали товарищей по команде изменить подход и играть лучше.
По словам лидера «Наггетс» Николы Йокича, он поддерживает это выступление и считает, что команда должна была услышать эти слова.
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