«Наггетс» во вторник проиграли «Рэпторс» со счетом 110:125, потерпев четвертое поражение подряд.

Это худшая серия команды в нынешнем сезоне.

После матча ветераны « » обсуждали ситуацию в раздевалке и призвали товарищей по команде изменить подход и играть лучше.

По словам лидера «Наггетс» , он поддерживает это выступление и считает, что команда должна была услышать эти слова.

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