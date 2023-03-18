Айзейя Томас – Майклу Джордану: «Перестань присылать своих людей, чтобы сказать, что ты не это имел в виду»

Легенда «Детройта» признался, что слова , произнесенные в документальном сериале «Последний танец», обидели его, но Джордан никогда не связывался с ним по этому поводу.

«Он назвал меня мудаком, а потом сказал, что ненавидит меня. Громкие слова. Никто никогда не говорил так обо мне. Ни бывшие игроки, ни нынешние, никто никогда не говорил, что ненавидит меня.

Затем мой телефон начинает разрываться. Мне звонят его бывшие партнеры по команде, его ближайшее окружение. Все говорят, что Майкл не это имел в виду, это прозвучало неправильно. Но я ни разу не слышал этого от Майкла. Я слышал это от всех, кроме самого Майкла. Теперь в каждом интервью мне приходится отвечать на вопрос о Майкле Джордане.

Если ты не это имел в виду, тогда возьми и объясни. Но если ты действительно имел это в виду, можешь оставить все как есть, но перестань присылать своих людей, чтобы сказать, что ты не это имел в виду», – заявил Томас.

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