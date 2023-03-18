Айзейя Томас – Майклу Джордану: «Перестань присылать своих людей, чтобы сказать, что ты не это имел в виду»

Теги Майкл Джордан Айзейя Томас НБА Баскетбол

Легенда «Детройта» Айзейя Томас признался, что слова Майкла Джордана, произнесенные в документальном сериале «Последний танец», обидели его, но Джордан никогда не связывался с ним по этому поводу.

«Он назвал меня мудаком, а потом сказал, что ненавидит меня. Громкие слова. Никто никогда не говорил так обо мне. Ни бывшие игроки, ни нынешние, никто никогда не говорил, что ненавидит меня.

Затем мой телефон начинает разрываться. Мне звонят его бывшие партнеры по команде, его ближайшее окружение. Все говорят, что Майкл не это имел в виду, это прозвучало неправильно. Но я ни разу не слышал этого от Майкла. Я слышал это от всех, кроме самого Майкла. Теперь в каждом интервью мне приходится отвечать на вопрос о Майкле Джордане.

Если ты не это имел в виду, тогда возьми и объясни. Но если ты действительно имел это в виду, можешь оставить все как есть, но перестань присылать своих людей, чтобы сказать, что ты не это имел в виду», – заявил Томас.

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16 комментариев

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Андрей 13
Ответ madtank
Джордан несомненно самый великий баскетболист. Пеле от баскетбола. Но что то чем дальше, тем больше сомнений в нем, как в человеке
непростой характер. но все же, по крайней мере он не лицемерит. мог бы конечно сгладить углы и погасить все эти разговоры. но он на олимпе, а все остальные даже не близко. не считает нужным. 🤷‍♂️ и таким образом дает повод сомневаться в своих человеческих качествах.
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Андрей 13
Это безусловно, что он "не это имел ввиду"... Но прозвучало, как прозвучало. У Майкла безусловно корона на голове, и драгоценных камней там намного больше, чем у Джеймса. Стоило конечно прояснить публично, что конкретно Майкл хотел сказать. Видимо то, что его ненависть не выходит за рамки спортивной арены, и он сказал об этом в контексте тех событий, которые уже в прошлом... Но, корона на голове все же мешает ему сделать это, только через третьих лиц... Вообще конечно жаль, и за ситуацию с Баркли, Пиппеном, да и Томасом. Конечно, у всего этого есть причины. Но Майкл в его положении мог бы быть по мягче к своим бывшим приятелям (Баркли и Пиппеном). По крайней мере удалось бы избежать лишних разговоров. Которые Джордану не в пользу.
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dobinson
Ответ quznez
нормальный человек именно так и скажет об этого чудака Томаса. про ненависть тут явно Миша приукрасил, вспомнив старые времена.
все довольны этой ситуацией,Джордан ещё раз напомнил о себе,а Томас что о нем вспомнили,если бы ни было Джордан,кто бы каждую неделю брал интервью у Айзейи
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madtank
Ответ Radovan
ну а много кого Джордан так же кроет? там давняя личная история, странно из нее психологический портрет выводить. никто никогда и не говорил, что Джордан наша, он и не претендует. да и у Джордана своя причина есть, тот Детройт не только он не любил, там же раскрыто в этой же серии как раз, почему Майкл не любит Айзею.
Сколько лет Чикаго Джордана проигрывал Детройту Изи? И у кого должно гореть?
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quznez
Ответ madtank
Миша приукрасил, а Изя чудак?
Бинго, соображаешь. 🤣
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madtank
Ответ quznez
нормальный человек именно так и скажет об этого чудака Томаса. про ненависть тут явно Миша приукрасил, вспомнив старые времена.
И еще - Бэд Бойз тогда ненавидели все. Джордан с Чикаго стал чемпионом только после эпохи Томас/Мэджик/Берд. Именно кельты и Бэд Бойз не пускали Джордана на Лейкерс.
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Radovan
Ответ madtank
Джордан несомненно самый великий баскетболист. Пеле от баскетбола. Но что то чем дальше, тем больше сомнений в нем, как в человеке
ну а много кого Джордан так же кроет? там давняя личная история, странно из нее психологический портрет выводить. никто никогда и не говорил, что Джордан наша, он и не претендует. да и у Джордана своя причина есть, тот Детройт не только он не любил, там же раскрыто в этой же серии как раз, почему Майкл не любит Айзею.
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madtank
Ответ xamer 9
А теперь представьте, что Джордан играет в наше время, когда ты на ладони у 8 миллиардов людей на тв, в соцсетях, в социуме. Мнение о нем как о человеке было бы куда жёстче, чем о Дреймонде Грине, например.
Вот именно поэтому я и не люблю современную НБА, где важнее как игрок покакал, чем как он провел матч
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madtank
Ответ quznez
нормальный человек именно так и скажет об этого чудака Томаса. про ненависть тут явно Миша приукрасил, вспомнив старые времена.
Миша приукрасил, а Изя чудак?
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quznez
Ответ madtank
Джордан несомненно самый великий баскетболист. Пеле от баскетбола. Но что то чем дальше, тем больше сомнений в нем, как в человеке
нормальный человек именно так и скажет об этого чудака Томаса. про ненависть тут явно Миша приукрасил, вспомнив старые времена.
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Папазол
Айзея, неужели не понятно, ну коли он сам тебе не позвонил, значит все верно, он имел в виду именно то, что имел, ты мудак, уже 30 лет как мудак. Перестань вести себя как моська лающая на слона. Зачем упрекать МДжея в том, что якобы он кого-то присылает?? Ты если сам так придумал, то это не значит, что он кого-то к тебе присылает. Мджей четко и ясно донес своё отношение, тебе бы самому извиниться стоило перед ним, ибо он до сих пор тебя ненавидит, а тыыыыы, тьфу ....
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ryy
Треха Карри, триппл Йокича, бросок Симмонса и Томасмудак - самые стабильные вещи в нынешней НБА.
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xamer 9
Ответ madtank
Джордан несомненно самый великий баскетболист. Пеле от баскетбола. Но что то чем дальше, тем больше сомнений в нем, как в человеке
А теперь представьте, что Джордан играет в наше время, когда ты на ладони у 8 миллиардов людей на тв, в соцсетях, в социуме. Мнение о нем как о человеке было бы куда жёстче, чем о Дреймонде Грине, например.
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Jazzzz
Перестань звонить Дэнни Эйджу и говорить, что Брауна надо брать под 3м пиком, потому что он настоящий Кельт.
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Tim Timson
две легенды общаются через Спортс и Гену Ильина)
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madtank
Джордан несомненно самый великий баскетболист. Пеле от баскетбола. Но что то чем дальше, тем больше сомнений в нем, как в человеке
+4
-10
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