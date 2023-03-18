Дани Диес и Льюис Коста дисквалифицированы на 2 матча за стычку

ACB дисквалифицировала Дани Диеса (« ») и Льюиса Косту («Гранада») за инцидент, который произошел во время матча между командами 5 марта.

«Баскония» обжаловала решение в Спортивном арбитражном суде, но клубу Евролиги было отказано, и решение лиги осталось в силе.

Конфликт начался за 9:33 до конца матча после того, как Коста столкнулся с Диесом, который ставил заслон. Диес упал на паркет. Когда он поднялся, Коста похлопал его по щеке, на что Диес отреагировал ударом по лицу. Игрок «Гранады» оказался на паркете.

Оба игрока получили неспортивные фолы и были удалены с площадки.

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