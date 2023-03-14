Тадас Седекерскис выбыл на неопределенный срок из-за травмы приводящей мышцы

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Форвард «Басконии» Тадас Седекерскис выбыл на неопределенный срок из-за травмы, полученной во время матча против «Монако» (93:102). 25-летнему литовцу диагностировали повреждение приводящей мышцы левой ноги.

Седекерскис недавно восстановился после травмы левого бедра, из-за которой он пропустил почти три недели.

В этом сезоне Евролиги Седекерскис набирает 5,9 очка, 4,2 подбора и 1,0 передачи в среднем за матч.

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