Джейлен Браун: «Трудности – это те моменты, на которые вы должны обращать внимание»

Теги Бостон НБА Джейлен Браун Баскетбол

Звездный защитник «Бостона» Джейлен Браун рассказал, что сложные ситуации помогают ему двигаться вперед.

«В любое время, когда случаются трудности – это те моменты, на которые вы должны обращать внимание. Это те моменты, на которые я смотрю.

Когда все чувствуют себя подавленными или ваша энергия на нуле, тогда я говорю: «Хорошо, погнали. Давайте выйдем и сыграем. Давайте играть с большей настойчивостью, с большим огнем внутри», – рассказал баскетболист в интервью The Athletic.

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