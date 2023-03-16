Джейлен Браун: «Трудности – это те моменты, на которые вы должны обращать внимание»

Звездный защитник « » рассказал, что сложные ситуации помогают ему двигаться вперед.

«В любое время, когда случаются трудности – это те моменты, на которые вы должны обращать внимание. Это те моменты, на которые я смотрю.

Когда все чувствуют себя подавленными или ваша энергия на нуле, тогда я говорю: «Хорошо, погнали. Давайте выйдем и сыграем. Давайте играть с большей настойчивостью, с большим огнем внутри», – рассказал баскетболист в интервью The Athletic.

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