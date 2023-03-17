«Я позвонил Эйнджу и сказал: «Браун – настоящий «кельт». Айзейя Томас рассказал, что сам выбрал форварду «Бостона» команду

Член Зала славы НБА Айзейя Томас рассказал, как лично поручился за форварда « » на драфте 2017 года. Организация выбрала баскетболиста под 3-м общим пиком.

«Помните, Джейлен Браун должен был уйти 14-м или 15-м на драфте, говорили, что он не может бросать. А я позвонил Дэнни [Эйнджу] и сказал: «Знаешь что, этот парень – настоящий «кельт».

Я встретился с в Атланте, в отеле Four Seasons. Мы с ним сидели там и разговаривали. Я сказал: «Дэнни, он может не вписаться ни в одну другую организацию, но когда он приедет в Бостон – он будет «кельтом». Интеллектуально, духовно, его игра, то, как она может расцвести и развиться, человек, которым он является – он «кельт».

Я сказал Джейлену Брауну: «Ты не захочешь это услышать – твое место в Бостоне. Как только он понял историю «Селтикс», настоящую историю, он вписался в нее словно влитой», – рассказал член Зала славы в подкасте Седрика Максвелла.

В текущем сезоне Джейлен Браун набирает 26,8 очка, 6,9 подбора и 3,3 передачи за 36,2 минуты игрового времени.

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