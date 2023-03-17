«Я позвонил Эйнджу и сказал: «Браун – настоящий «кельт». Айзейя Томас рассказал, что сам выбрал форварду «Бостона» команду
Член Зала славы НБА Айзейя Томас рассказал, как лично поручился за форварда «Бостона» Джейлена Брауна на драфте 2017 года. Организация выбрала баскетболиста под 3-м общим пиком.
«Помните, Джейлен Браун должен был уйти 14-м или 15-м на драфте, говорили, что он не может бросать. А я позвонил Дэнни [Эйнджу] и сказал: «Знаешь что, этот парень – настоящий «кельт».
Я встретился с Эйнджем в Атланте, в отеле Four Seasons. Мы с ним сидели там и разговаривали. Я сказал: «Дэнни, он может не вписаться ни в одну другую организацию, но когда он приедет в Бостон – он будет «кельтом». Интеллектуально, духовно, его игра, то, как она может расцвести и развиться, человек, которым он является – он «кельт».
Я сказал Джейлену Брауну: «Ты не захочешь это услышать – твое место в Бостоне. Как только он понял историю «Селтикс», настоящую историю, он вписался в нее словно влитой», – рассказал член Зала славы в подкасте Седрика Максвелла.
В текущем сезоне Джейлен Браун набирает 26,8 очка, 6,9 подбора и 3,3 передачи за 36,2 минуты игрового времени.
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта
«Бро обращается с мячом, как будто играет на фортепиано». Разминку Кайри можно смотреть бесконечно
3 комментария