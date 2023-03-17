«Я позвонил Эйнджу и сказал: «Браун – настоящий «кельт». Айзейя Томас рассказал, что сам выбрал форварду «Бостона» команду

Теги Бостон Айзейя Томас НБА Дэнни Эйндж Джейлен Браун Баскетбол

Член Зала славы НБА Айзейя Томас рассказал, как лично поручился за форварда «Бостона» Джейлена Брауна на драфте 2017 года. Организация выбрала баскетболиста под 3-м общим пиком.

«Помните, Джейлен Браун должен был уйти 14-м или 15-м на драфте, говорили, что он не может бросать. А я позвонил Дэнни [Эйнджу] и сказал: «Знаешь что, этот парень – настоящий «кельт».

Я встретился с Эйнджем в Атланте, в отеле Four Seasons. Мы с ним сидели там и разговаривали. Я сказал: «Дэнни, он может не вписаться ни в одну другую организацию, но когда он приедет в Бостон – он будет «кельтом». Интеллектуально, духовно, его игра, то, как она может расцвести и развиться, человек, которым он является – он «кельт».

Я сказал Джейлену Брауну: «Ты не захочешь это услышать – твое место в Бостоне. Как только он понял историю «Селтикс», настоящую историю, он вписался в нее словно влитой», – рассказал член Зала славы в подкасте Седрика Максвелла.

В текущем сезоне Джейлен Браун набирает 26,8 очка, 6,9 подбора и 3,3 передачи за 36,2 минуты игрового времени.

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3 комментария

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Лиллард унижатель!
Драфт 2016. Архивах моков есть в сети, Браун там 7-8.
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miikka6
Год драфта не тот,по мокам Браун нигде не падал ниже десятки,а был даже выше,может не точно 3,но там после Симмонса и Ингрэма уже не было явного выбора на 3,а остальному охотно верю прям,конечно,именно Айзея открыл Эйнжа глаза кого брать.Помню Никс времен Томаса,никаких ошибок,одни настоящие Никсы с рождения в команде,вписывались идеально будто было предначертано судьбой.
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gigga1
Ну этому Томасу можно поверить :) Я уже думал грузовичок с деньгами себе приписывать начал выбор Брауна... Эх ходили слухи про его обмен на Лава. Кэвс тогда смогли бы неплохо усилиться в 18-м году.
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