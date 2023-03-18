«Уорриорз» 10-й раз подряд проиграли на выезде и сравнялись по числу гостевых поражений с «Рокетс»
«Голден Стэйт» в пятницу уступил в гостях «Атланте» со счетом 119:127.
Поражение стало для «Уорриорз» 10-м подряд на выезде и 28-м за сезон (7-28). Действующие чемпионы НБА сравнялись с «Хьюстоном» (6-28), это худший результат в сезоне.
«Голден Стэйт» занимает 7-ю строчку на Западе – 36-35.
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