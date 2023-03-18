«Уорриорз» 10-й раз подряд проиграли на выезде и сравнялись по числу гостевых поражений с «Рокетс»

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«Голден Стэйт» в пятницу уступил в гостях «Атланте» со счетом 119:127.

Поражение стало для «Уорриорз» 10-м подряд на выезде и 28-м за сезон (7-28). Действующие чемпионы НБА сравнялись с «Хьюстоном» (6-28), это худший результат в сезоне.

«Голден Стэйт» занимает 7-ю строчку на Западе – 36-35.

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1 комментарий

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Александр -
Ну матч с хьюстоном впереди, можно «рекорд» на себя переписать…)))
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