«Голден Стэйт» в пятницу уступил в гостях «Атланте» со счетом 119:127.

Поражение стало для «Уорриорз» 10-м подряд на выезде и 28-м за сезон (7-28). Действующие чемпионы сравнялись с « » (6-28), это худший результат в сезоне.

«Голден Стэйт» занимает 7-ю строчку на Западе – 36-35.

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