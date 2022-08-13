Евгений Валиев продолжит карьеру в МБА («Свободный агент»)

Форвард Евгений Валиев (32 года, 205 см) договорился о подписании контракта с МБА.

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

В сезоне-21/22 Валиев был игроком УНИКСа. Он провел за команду три матча, проводя на площадке в среднем чуть более 1 минуты.

Валиев ранее отыграл четыре года под руководством главного тренера МБА Василия Карасева в «Триумфе», и еще четыре в «Зените», где был капитаном.

С Валиевым у МБА 17 человек в первой команде, все они имеют российское гражданство.

Как поживает самая яркая команда прошлого 10-летия? Баскетбольные «Химки» – на пути возвращения