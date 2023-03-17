Кевин Пангос выбыл на неопределенный срок с растяжением мышц живота

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Разыгрывающий «Милана» Кевин Пангос выбыл из строя с растяжением мышц живота во время матча 29-го тура Евролиги против мадридского «Реала» (87:91).

Баскетболист будет повторно обследован через две недели, говорится в официальном заявлении команды.

В среднем 30-летний защитник набирает 9,9 очка, 2,7 подбора и 3,5 передачи за 13 матчей Евролиги в этом сезоне.

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