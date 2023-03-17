Пол Джордж: «Меня все еще любят в Индиане»

Теги Индиана НБА Оклахома-Сити Пол Джордж Виктор Оладипо Домантас Сабонис Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж поделился мнением, что болельщики «Индианы» до сих пор испытывают к нему теплые чувства.

«Они освистывают меня, потому что, в конце концов, это любовь. Меня все еще любят там. Я повесил там баннеры. Всегда буду благодарен за то время, которое провел в «Индиане», – рассказал Джордж в своем подкасте.

«Пэйсерс» выбрали Джорджа под 10-м общим пиком на драфте НБА 2010. Летом 2017 года баскетболист был обменян в «Оклахому» на Виктора Оладипо и Домантаса Сабониса.

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6 комментариев

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Radovan
Ответ МЗ
Банеры???
да, победы в дивизионе
+2
0
+2
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scorp19
А мог бы стать своим Лиллардом для Индианы ))
0
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Sergio19882007
Георг перестань много болтать и помогай Каваю тащить к титулу)
0
0
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Herodotus
А я люблю твою треху от лого в лоб, когда еще рукой покащал типа "спокойно"
+1
0
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xamer 9
Все таки болельщики скорее нейтрально относятся к Джорджу: Оклахоме он достался за небольшие на тот момент активы (Оладипо + Домас), хотя если бы не давление Джорджа, Индиана могла получить больше.
Через 2 года же Окла развела ЛАК на 5 пиков первого раунда + 2 обмена пиками и Шей с Галинари.
+3
0
+3
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МЗ
Банеры???
+1
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