Пол Джордж: «Меня все еще любят в Индиане»

Звездный форвард «Клипперс» поделился мнением, что болельщики «Индианы» до сих пор испытывают к нему теплые чувства.

«Они освистывают меня, потому что, в конце концов, это любовь. Меня все еще любят там. Я повесил там баннеры. Всегда буду благодарен за то время, которое провел в «Индиане», – рассказал Джордж в своем подкасте.

«Пэйсерс» выбрали Джорджа под 10-м общим пиком на драфте 2010. Летом 2017 года баскетболист был обменян в «Оклахому» на и .

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