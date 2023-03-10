Пол Джордж: «Отсутствие контакта в обороне убивает игру»

Теги Клипперс НБА Пол Джордж Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж считает, что снижение контактных действий в обороне негативно сказывается на баскетболе.

«Даже придерживание оппонента рукой считается фолом. Это немного убивает игру. Мы не можем обороняться так же хорошо, как раньше.

Сейчас ты получаешь мяч в пик-н-роллах, действуешь агрессивно, продавливаешь физически. Нападающий игрок теперь имеет преимущество», – сказал Джордж в своем подкасте.

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5 комментариев

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Кирилл Изжогин
Прав Джордж.
Верните защиту!
Уж очень хочется опять начать регулярку НБА смотреть.
+2
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Abdulla
Пока стоимость франшиз в НБА растёт бешеными темпами, никто не будет резать курицу, несущую золотые яйца.
Шоу маст го он :)
+2
0
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Расс
Да, сейчас очень сложно в обороне играть, нельзя поддавить, контролировать руками, бороться нормально и толкать не дают. Поэтому все ждут плейофф так
+2
0
+2
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david1994
Его бы слова , да Сильверу в уши
+9
0
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Kemal Gul
Под Джордж просто апологет адекватности в последнее время, его интервью как-то даже выбиваются из общего новостного фона НБА, где сплошь скандалы и перестрелки вот уже пару недель
+17
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+17
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