Пол Джордж: «Отсутствие контакта в обороне убивает игру»
Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж считает, что снижение контактных действий в обороне негативно сказывается на баскетболе.
«Даже придерживание оппонента рукой считается фолом. Это немного убивает игру. Мы не можем обороняться так же хорошо, как раньше.
Сейчас ты получаешь мяч в пик-н-роллах, действуешь агрессивно, продавливаешь физически. Нападающий игрок теперь имеет преимущество», – сказал Джордж в своем подкасте.
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Верните защиту!
Уж очень хочется опять начать регулярку НБА смотреть.
Шоу маст го он :)