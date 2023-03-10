Пол Джордж: «Отсутствие контакта в обороне убивает игру»

Звездный форвард « » считает, что снижение контактных действий в обороне негативно сказывается на баскетболе.

«Даже придерживание оппонента рукой считается фолом. Это немного убивает игру. Мы не можем обороняться так же хорошо, как раньше.

Сейчас ты получаешь мяч в пик-н-роллах, действуешь агрессивно, продавливаешь физически. Нападающий игрок теперь имеет преимущество», – сказал Джордж в своем подкасте.

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