АЕК подал заявку на проведение финала баскетбольной Лиги чемпионов
АЕК подал заявку на проведение третьего «Финала Четырех» баскетбольной Лиги чемпионов на арене Ano Liosia Olympic Hall.
Руководство АЕКа отправило официальный запрос в четверг, через день после квалификации в четвертьфинал соревнования и в последний возможный день подачи заявок. Наряду с Афинами, как сообщает WallaSport, ведущими кандидатами на проведение «Финала четырех» этого сезона являются Иерусалим и Малага.
АЕК уже дважды принимал финал соревнования на стадионе OAKA: первый состоялся в 2018 году, а второй осенью 2020 года без зрителей из-за пандемии коронавируса.
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