АЕК подал заявку на проведение финала баскетбольной Лиги чемпионов

АЕК подал заявку на проведение третьего «Финала Четырех» баскетбольной чемпионов на арене Ano Liosia Olympic Hall.

Руководство АЕКа отправило официальный запрос в четверг, через день после квалификации в четвертьфинал соревнования и в последний возможный день подачи заявок. Наряду с Афинами, как сообщает WallaSport, ведущими кандидатами на проведение «Финала четырех» этого сезона являются Иерусалим и Малага.

АЕК уже дважды принимал финал соревнования на стадионе OAKA: первый состоялся в 2018 году, а второй осенью 2020 года без зрителей из-за пандемии коронавируса.

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