Матеуш Понитка пропустит как минимум три матча из-за травмы

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос чемпионат Греции Матеуш Понитка Баскетбол

Форвард «Панатинаикоса» Матеуш Понитка пропустит как минимум три следующих матча команды из-за растяжения связок голеностопного сустава.

«Пао» в субботу примет «Ионикос» в рамках чемпионата Греции, а на следующей неделе отправится в Испанию, где встретится с «Реалом» и «Басконией» в рамках Евролиги.

Понитка получил травму в концовке вчерашнего матча против «Жальгириса» (89:65). Поляк пройдет повторное обследование через неделю.

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1 комментарий

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шлеп нога
Понитка ноль!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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