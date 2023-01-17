Скотти Барнс: «Ар Джей Барретт хорош в защите, но я мог атаковать из-под кольца в каждом владении»

Форвард « » Скотти Барнс рассказал о противостоянии с в матче против « » (123:121, ОТ).

Барретта перевел игру в овертайм эффектным данком через Бранса и набрал 32 очка и 7 подборов. На счету Барнса было 26 очков, 7 подборов и 4 передачи.

«Ар Джей хорош в защите, но я знал, что с моими габаритами я мог атаковать из-под кольца в каждом владении. Когда Митчелл выходил на подстраховку, я просто делал скидку на . Если они успевали закрыть его, следовала передача на О Джи Ануноби и так далее. Это просто правильные действия в игре», – заявил Барнс.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?