Яннис Адетокумбо: «Я не понимаю, почему критерии MVP меняются»
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо не понимает, какие факторы влияют на получение звания самого ценного игрока сезона НБА.
«Я не понимаю, почему критерии MVP меняются.
Например, я знаю, что люди доминируют. Так кто такой MVP? Это тот, кто набирает больше всех очков? Это тот, кто наиболее эффективен? Это тот, кто больше всех доминирует? Это парень, который является самым ценным?
Иногда лучший игрок не является самым ценным игроком в команде. Например, я чувствую, что Брук Лопес такой же незаменимый игрок для нашей команды. Как будто критерии MVP просто сменяются. Как я уже сказал, я не могу это контролировать. Я могу контролировать только то, как я готовлюсь к игре и стараюсь быть готовым к ней», – рассказал двукратный MVP лиги.
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фоне того, что после МВЗ он явно статодротит как может)..
Ты начинаешь собирать команду, но можешь выбрать только одного (первого) игрока, остальные заполняются по позициям какими-то случайными средними чуваками. Задача - выиграть регулярку.
По мне так Эмбид МВП этого сезона
Ах да, ещё нужно быть лояльным идеям, продвигаемым Сильвером и ко. Нельзя говорить о ****** плохо. Нельзя говорить про уйгуров. Нужно прививаться и ругать Трампа.