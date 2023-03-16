Яннис Адетокумбо: «Я не понимаю, почему критерии MVP меняются»

Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо не понимает, какие факторы влияют на получение звания самого ценного игрока сезона НБА.

«Я не понимаю, почему критерии MVP меняются.

Например, я знаю, что люди доминируют. Так кто такой MVP? Это тот, кто набирает больше всех очков? Это тот, кто наиболее эффективен? Это тот, кто больше всех доминирует? Это парень, который является самым ценным?

Иногда лучший игрок не является самым ценным игроком в команде. Например, я чувствую, что Брук Лопес такой же незаменимый игрок для нашей команды. Как будто критерии MVP просто сменяются. Как я уже сказал, я не могу это контролировать. Я могу контролировать только то, как я готовлюсь к игре и стараюсь быть готовым к ней», – рассказал двукратный MVP лиги.

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7 комментариев

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Tim Timson
вообщем надо давать Эмбииду. как угодно, по совокупности за волю к победе после того как его заново собрали или придумайте семи. Никола невероятен, но три подряд для Денвера это много. это уже читерство, он знает что они хотят, а побед нет, и все это на она
фоне того, что после МВЗ он явно статодротит как может)..
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C4clutch
Да просто мвп это самое выдающееся выступление в регулярке по совокупности личной эффективности, статки, результата команды, уникальности скиллсета и общего нарратива. Нарратив может дать МВП на вау-эффекте, но только один раз (Вестбрук, Роуз). Остальные критерии стабильны год к году.
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C4clutch
Ответ noke
Принцип, как мне кажется, исходя из устройства НБА и названия награды - один. Ты начинаешь собирать команду, но можешь выбрать только одного (первого) игрока, остальные заполняются по позициям какими-то случайными средними чуваками. Задача - выиграть регулярку.
И ты пикаешь Вестбрука
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noke
Принцип, как мне кажется, исходя из устройства НБА и названия награды - один.
Ты начинаешь собирать команду, но можешь выбрать только одного (первого) игрока, остальные заполняются по позициям какими-то случайными средними чуваками. Задача - выиграть регулярку.
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scorp19
Скорее это про крутую статистику, ну и чтобы команда хотя бы уверенно в ПО вышла.
По мне так Эмбид МВП этого сезона
+3
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Левый аккаунт Дюрэнта
Как показал выбор МВП Вестбрука, единственный критерий это статка.
Ах да, ещё нужно быть лояльным идеям, продвигаемым Сильвером и ко. Нельзя говорить о ****** плохо. Нельзя говорить про уйгуров. Нужно прививаться и ругать Трампа.
+2
-6
-4
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Тёма Тёма
Мне кажется - этого никто не знает точно)))
+1
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