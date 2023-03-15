«Милуоки» первым в НБА одержал 50-ю победу и гарантировал себе участие в плей-офф
«Милуоки» во вторник стал первой командой сезона НБА, которая одержала 50-ю победу.
Успех в матче с «Финиксом» (116:104) также гарантировал «Бакс» участие в плей-офф. Команда возглавляет Восточную конференцию с результатом 50-19.
«У нас все в порядке. Мы довольным тем, как все складывается. Но важно продолжать работой над собой и не зазнаваться», – сказал лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо.
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