«Милуоки» первым в НБА одержал 50-ю победу и гарантировал себе участие в плей-офф

Теги Милуоки Финикс НБА НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Баскетбол

«Милуоки» во вторник стал первой командой сезона НБА, которая одержала 50-ю победу.

Успех в матче с «Финиксом» (116:104) также гарантировал «Бакс» участие в плей-офф. Команда возглавляет Восточную конференцию с результатом 50-19.

«У нас все в порядке. Мы довольным тем, как все складывается. Но важно продолжать работой над собой и не зазнаваться», – сказал лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо.

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1 комментарий

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Юлия Закаблукова
надеюсь выйграют чемпионат!!!!
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