«Милуоки» во вторник стал первой командой сезона , которая одержала 50-ю победу.

Успех в матче с « » (116:104) также гарантировал «Бакс» участие в плей-офф. Команда возглавляет Восточную конференцию с результатом 50-19.

«У нас все в порядке. Мы довольным тем, как все складывается. Но важно продолжать работой над собой и не зазнаваться», – сказал лидер « » .

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