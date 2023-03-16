Бранислав Вичентич о матче «Автодора» против «Астаны»: «Надеюсь, порадуем наших болельщиков»

Главный тренер « » Бранислав Вичентич извинился перед болельщиками за поражение от « » (65:81) и выразил надежду, кто команда порадует их в сегодняшнем матче против «Астаны».

«Спустя несколько дней после неприятного поражения в Минске проанализировали игру и извлекли из нее уроки. Приношу извинения нашим болельщикам и жду вас в «Кристалле» на следующей игре против «Астаны».

Это конец сезона, и мы хотим проявить себя как можно лучше. Надеюсь, порадуем наших болельщиков», – сказал Вичентич.

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