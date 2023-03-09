Шон Арманд: «Нам обязательно нужно побеждать «Астану»

Защитник « » оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Астаной».

«За команду я провел две игры, и в них мы проявляли себя по-разному. С «Пармой» был матч с высокой энергией и командной игрой, а с «Енисеем» того запала и сосредоточенности не было.

« » – сильная команда, особенно дома, но нам обязательно нужна эта победа. Мы хорошо покажем себя в этом долгом путешествии», – заявил Арманд.

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