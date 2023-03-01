Решение по участию сборной России в отборе Олимпийских игр будет принято в апреле

Теги сборная России ФИБА Париж-2024 Баскетбол

Окончательное решение по поводу возможности участия сборной России в предквалификационном турнире к Олимпийским играм 2024 года в Париже будет принято на заседании правления ФИБА 28 апреля.

Предквалификационный турнир с участием 40 сборных пройдет 12-20 августа. По его итогам на Олимпиаду пройдут пять команд.

В марте 2022 года ФИБА отстранила российские сборные от участия в турнирах под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. В мае исполком ФИБА принял решение о недопуске сборных России и Беларуси на чемпионат мира-2023.

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?

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